Гаглоев: Южная Осетия воспринимает Россию как свою большую Родину
Алан Гаглоев. Обложка © Life.ru
Южная Осетия воспринимает Россию как свою большую Родину. Об этом заявил президент республики Алан Гаглоев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.
«И хочу подчеркнуть, что мы, южные осетины, воспринимаем Россию как свою большую Родину. Это без всякого преувеличения», — сказал он.
Ранее на встрече с Асланом Гаглоевым Владимир Путин заявил, что предварительное соглашение о глубокой интеграции РФ и Южной Осетии позволит вывести двусторонние отношения на новый уровень. Это даст импульс развитию экономических, социальных и культурных связей.
