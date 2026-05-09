9 мая, 18:01

Гаглоев: Южная Осетия воспринимает Россию как свою большую Родину

Алан Гаглоев. Обложка © Life.ru

Южная Осетия воспринимает Россию как свою большую Родину. Об этом заявил президент республики Алан Гаглоев на встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Кремле.

«И хочу подчеркнуть, что мы, южные осетины, воспринимаем Россию как свою большую Родину. Это без всякого преувеличения», — сказал он.

Путин проводит переговоры с президентом Южной Осетии Гаглоевым в Кремле
Ранее на встрече с Асланом Гаглоевым Владимир Путин заявил, что предварительное соглашение о глубокой интеграции РФ и Южной Осетии позволит вывести двусторонние отношения на новый уровень. Это даст импульс развитию экономических, социальных и культурных связей.

Александра Мышляева
