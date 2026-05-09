9 мая, 18:07

Гаглоев: Бойцы из Южной Осетии участвуют в СВО, защищая общее будущее с Россией

Алан Гаглоев и Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что воины из республики принимают участие в специальной военной операции, продолжая вместе с РФ защищать общее будущее. Он также выразил уверенность, что Южная Осетия на протяжении всей современной истории проявила себя как надёжный союзник и друг РФ.

«Вместе победили и в 45-м году, вместе победили в августе 2008-го в Южной Осетии и сегодня в зоне специальной военной операции российские и осетинские братья плечом к плечу отвоёвывают нашу общую историю. Где русские и осетины — там всегда братство, а где братство, там всегда победа, и победа будет за нами, Владимир Владимирович», — сказал Гаглоев.

Он напомнил, что после того, как РФ защитила народ Южной Осетии от агрессии Грузии в 2008 году, государства заключили основополагающий договор о дружбе и сотрудничестве, и с этого дня началось масштабное восстановление республики благодаря России. Республика не меняет своих убеждений в зависимости от исторических ситуаций.

Путин: 17 тысяч жителей Абхазии погибли в Великой Отечественной войне
Ранее на встрече с лидером Южной Осетии Аланом Гаглоевым президент России Владимир Путин отметил весомый вклад осетин в победу над фашизмом. Глава государства подчеркнул, что в Южной Осетии День Победы отмечается широко и неслучайно, поскольку осетины приняли самое активное участие в Великой Отечественной войне. По словам российского лидера, если можно так выразиться, осетины занимают первое место по количеству Героев Советского Союза на душу населения.

Анастасия Никонорова
