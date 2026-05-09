Путин отметил особый вклад осетин в победу в Великой Отечественной войне
Владимир Путин.
Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Южной Осетии Аланом Гаглоевым отметил, какой весомый вклад внесли осетины в победу над фашизмом. Глава государства подчеркнул, что в Южной Осетии День Победы отмечается широко и неслучайно — осетины приняли самое активное участие в Великой Отечественной.
«Если можно так говорить, мы с вами вспоминали это не один раз, [осетины] занимают первое место, если исходить из количества населения, по количеству героев Советского Союза на душу населения», — сказал российский лидер.
Он также отметил, что почти половина ушедших на фронт не вернулась — это большие потери. И Южная Осетия, и Осетия в целом, и весь осетинский народ могут гордиться своими предками — это яркая героическая страница в их истории.
Говоря о сегодняшнем дне, Путин сообщил, что отношения двух стран развиваются позитивно: за прошлый год товарооборот вырос более чем на 14%. Глава государства пригласил собеседника продолжить диалог.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу с лидером Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Предыдущий раз политики встречались 10 мая прошлого года, и их беседа была приурочена к 80-летию Великой Победы; затем главы государств часто обменивались поздравлениями по разным поводам, включая День России и День Республики Южная Осетия. Кроме того, сегодня, в Южной Осетии прошёл автопробег колонны военной техники Министерства обороны республики и России, приуроченный к 81-й годовщине Победы. Маршрут пролегал от Театральной площади Цхинвала до города Квайса, а старт колонне с главной площади столицы дал президент Южной Осетии Алан Гаглоев.
