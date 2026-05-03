3 мая, 11:54

В Южной Осетии прошёл автопробег в честь Дня Победы

Обложка © Telegram / Рес — Новости Южной Осетии

В Южной Осетии стартовал автопробег колонны военной техники Минобороны республики и России, посвящённый 81-й годовщине Победы. Маршрут пролегал от Театральной площади Цхинвала до города Квайса. Старт с главной площади столицы дал президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

Стартовал автопробег колонны военной техники. Видео © Telegram / Рес — Новости Южной Осетии

«Наши предки проявили мужество и героизм, отстояв мир перед лицом нацизма. Важно сохранить историческую память и преемственность поколений», — подчеркнул он.

Колонна проследовала через посёлок Дзау, где участники возложили цветы на Аллее Славы. В финальной точке почтили память Героя России Радислава Хугаева, погибшего в зоне СВО. Глава горадминистрации Квайсы Сергей Качмазов отметил, что автопробег — дань уважения ветеранам, сражавшимся за свободу и работавшим в тылу.

Ранее Life.ru рассказывал, что власти Красноярского края хотят поставить рекорд в этом году, потратив на салют ко Дню Победы 10 000 000 рублей. Пиротехническое шоу продлится около десяти минут, а фейерверки будут запускать одновременно с двух точек.

Владимир Озеров
