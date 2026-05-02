На 10-минутный салют в честь 9 Мая в Красноярске потратят рекордные ₽10 млн

Власти Красноярского края потратят рекордные 10 миллионов рублей на десятиминутное пиротехническое шоу в честь Дня Победы. Это на 1,5 миллиона больше, чем в прошлом году, сообщает Mash.

Фейерверки запустят одновременно с двух точек: с баржи напротив гостиницы «Огни Енисея» и у торгового центра «Красноярье». Всего в небо поднимут почти 2,5 тысячи пиротехнических снарядов. Общая стоимость мероприятий в честь Великой Победы составляет 43 миллиона рублей.

Больше Красноярска потратят только в Казани — там выделили 64,8 миллиона рублей. Это на 19,6 миллиона больше, чем в 2025 году. При этом в документации сумма за сам фейерверк не указывается.

В других городах затраты на пиротехнику заметно скромнее: Пермь — 4,9 миллиона, Архангельск — 2,6 миллиона, Орёл — 2,2 миллиона, Воронеж — 1,9 миллиона, Кемерово — 1,6 миллиона, Пенза — 799 тысяч рублей.

Ранее Минобороны России анонсировало парад на Красной площади без колонн современной военной техники. В этом году главный упор на парадных площадках сделают не на показ военной техники, а на пешие колонны, торжественную церемонию и историческую символику Победы.