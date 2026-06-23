Президент Южной Осетии Гаглоев принял предложение Путина стать его советником

Президент РФ Владимир Путин назначил Алана Гаглоева своим советником, соответствующий указ опубликован. Глава Южной Осетии уже объявил о сложении своих полномочий, говорится в обращении, обнародованном на его официальном сайте.

В заявлении он сообщил, что ранее провёл встречу с президентом России, на которой ему было предложено перейти на новую должность и содействовать реализации подписанного Договора об углублении союзнического взаимодействия. Гаглоев также подчеркнул исторический контекст отношений с Россией и заявил, что народ Южной Осетии сделал свой выбор.

«Дорогие мои сограждане, наши предки сделали свой исторический выбор — быть вместе с Россией. Я поддержал нашего исторического лидера Владимира Владимировича Путина и готов встать рядом с ним», — отметил он в обращении.

Он обозначил стратегическую цель сближения и объединения, заявив о стремлении преодолеть статус разделённого народа и «воссоединиться с Северной Осетией, воссоединиться с Великой Россией». Так, с этого момента он прекращает исполнение обязанностей президента Южной Осетии и переходит на новый пост. Временно исполнять обязанности главы республики будет председатель правительства Камболов Марат Аркадьевич.

Гаглоев поблагодарил свою команду и жителей республики, подчеркнув, что для него было честью возглавлять Южную Осетию, и пожелал процветания стране.

Напомним, накануне в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в ходе переговоров обсуждался широкий круг вопросов текущего сотрудничества между двумя странами, а также дальнейшие шаги по укреплению двусторонних отношений. Диалог стал продолжением недавних контактов лидеров, включая встречу 9 мая в Москве.