Путин провёл переговоры с президентом Южной Осетии в Кремле

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, на встрече обсуждалось текущее сотрудничество по множеству направлений и пути дальнейшего укрепления двусторонних отношений.

Беседа двух лидеров стала продолжением их недавних переговоров 9 мая в Москве. Особое внимание было уделено перспективам развития диалога, в том числе в свете подписанного в мае в Москве двустороннего соглашения.

«Президент провёл в Кремле рабочую встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Они обсудили текущую повестку дня российско-югоосетинского взаимодействия, сотрудничество по самому широкому кругу вопросов», — рассказал представитель Кремля журналистам.

А 9 мая на встрече с лидером Южной Осетии Путин отметил весомый вклад осетин в победу над фашизмом. Глава государства подчеркнул, что в Южной Осетии День Победы отмечается широко и неслучайно, поскольку осетины приняли самое активное участие в Великой Отечественной войне. По словам российского лидера, если можно так выразиться, осетины занимают первое место по количеству Героев Советского Союза на душу населения.