Генерал-полковник Чайко назначен новым главнокомандующим ВКС России

В документе также содержится информация о том, что Чайко имеет статус участника боевых действий. Его боевые заслуги отмечены высокими государственными наградами: орденом «За военные заслуги», орденом Суворова, орденом Александра Невского, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней с мечами, а также медалью Жукова. Помимо этого, он удостоен множества других медалей, включая награды иностранных государств. В июне 2020 года за проявленные мужество и героизм при выполнении особого задания ему было присвоено звание Героя РФ с вручением соответствующей медали «Золотая Звезда».