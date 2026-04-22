Переживший покушение замглавы ГРУ Алексеев намерен вернуться на службу

Замначальника ГРУ Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Алексеев, переживший покушение в феврале, не планирует оставлять службу. Сейчас он проходит лечение и восстановление, заявил глава ГРУ Игорь Костюков в интервью журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.

Замглавы ГРУ Алексеев после покушения вернётся к службе.

«Он пока проходит лечение, требуется восстановление. Но обязательно вернётся», — сказал Костюков.

На уточняющий вопрос о возможных ответных действиях глава ГРУ не дал прямого комментария. Вместо этого он кивнул и многозначительно улыбнулся.

