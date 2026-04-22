22 апреля, 13:18

Переживший покушение замглавы ГРУ Алексеев намерен вернуться на службу

Обложка © Wikipedia / mil.ru

Замначальника ГРУ Минобороны России генерал-лейтенант Владимир Алексеев, переживший покушение в феврале, не планирует оставлять службу. Сейчас он проходит лечение и восстановление, заявил глава ГРУ Игорь Костюков в интервью журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву.

«Он пока проходит лечение, требуется восстановление.  Но обязательно вернётся», — сказал Костюков.

На уточняющий вопрос о возможных ответных действиях глава ГРУ не дал прямого комментария. Вместо этого он кивнул и многозначительно улыбнулся.

Киллеру и двум пособникам покушения на генерала Алексеева продлили арест

Напомним, в начале февраля в Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева: в подъезде его дома в него выстрелил уроженец Украины, гражданин России Любомир Корба*. Преступник скрылся, но был задержан в ОАЭ и передан российской стороне. Арестованы также два подельника Корбы* – Виктор Васин* и Павел Васин*. Ещё одна соучастница преступления, Зинаида Серебрицкая, сбежала за рубеж и объявлена в розыск. Организаторами преступления могли быть спецслужбы Украины.

* Внесены в список террористов и экстремистов.

Полина Никифорова
