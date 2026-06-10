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10 июня, 15:50

Бойцу, доложившему Путину об освобождении Димитрова, вручили «Золотую Звезду»

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Обложка © ТАСС / Дмитрий Ягодкин

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» Героя России полковнику Рамилю Фасхутдинову. Награждение прошло среди военнослужащих, которые проявили мужество и героизм при выполнении задач спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны.

Фасхутдинов — командир пятой мотострелковой бригады. В конце декабря 2025 года он выходил на связь с передового пункта управления и докладывал президенту РФ Владимиру Путину о действиях подразделения.

Тогда полковник сообщил президенту, что 27 декабря бригада завершила разгром формирований ВСУ в Димитрове в ДНР и город был полностью освобождён. Теперь офицер получил одну из высших государственных наград страны.

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