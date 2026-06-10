Бойцу, доложившему Путину об освобождении Димитрова, вручили «Золотую Звезду»

Министр обороны России Андрей Белоусов вручил медаль «Золотая Звезда» Героя России полковнику Рамилю Фасхутдинову. Награждение прошло среди военнослужащих, которые проявили мужество и героизм при выполнении задач спецоперации, сообщает пресс-служба Минобороны.

Фасхутдинов — командир пятой мотострелковой бригады. В конце декабря 2025 года он выходил на связь с передового пункта управления и докладывал президенту РФ Владимиру Путину о действиях подразделения.

Тогда полковник сообщил президенту, что 27 декабря бригада завершила разгром формирований ВСУ в Димитрове в ДНР и город был полностью освобождён. Теперь офицер получил одну из высших государственных наград страны.

Ранее лауреатом Национальной телевизионной премии «ТЭФИ-2026» посмертно стала военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. После объявления результата на сцену пригласили мать военкора Ольгу Прокофьеву и её сестру Анастасию.