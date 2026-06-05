Патриарх Феофил наградил Трампа высшим орденом Иерусалимской Церкви
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Иерусалимский патриарх Феофил III встретился с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме. Основной темой разговора стала защита христиан по всему миру. Об этом сообщает Vima Orthodoxias.
Священнослужитель вручил американскому лидеру Большой крест ордена Хранителей Креста Гроба Господня — одну из высших наград Иерусалимской православной церкви.
Стороны обсудили необходимость защиты христианских общин на Ближнем Востоке, право на свободу вероисповедания, а также сохранение святынь в регионе.
Представитель патриаршей канцелярии заявил The Jerusalem Post, что встреча выводит роль патриархата в более широкий международный контекст.
«Награда, вручённая президенту Трампу, связана с Храмом Гроба Господня, однако более широкий вопрос касается роли патриархата в защите христианских общин, сохранении святых мест и поддержании каналов диалога в период региональной и международной неопределённости», — сказал он.
Издание отмечает, что переговоры прошли в рамках усилий по поддержке христиан и привлечению религиозных лидеров к диалогу. На следующей неделе патриарх совершит официальные визиты в Грецию и Россию.
Ранее журналист Такер Карлсон заявил о полном разочаровании в Дональде Трампе после его пасхального поста с угрозами в адрес Ирана, назвав этот пост моральной границей и проявлением зла. По словам Карлсона, он голосовал за Трампа как за защитника веры, но теперь предупреждает христиан не следовать за «лжепророком».
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