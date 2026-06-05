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5 июня, 13:18

Американская журналистка Оуэнс осталась в восторге от Москвы и столичных храмов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, приехавшая в Россию на Петербургский международный экономический форум поделилась впечатлениями от поездки. Она призналась, что пришла в полный восторг от Москвы, особенно от количества храмов в городе.

«Я христианка, и я в полном восторге от Москвы. От самого города, от церквей в нём. Я думаю, что Москва настолько исторический город, что все христиане должны увидеть его», — заявила Оуэнс в разговоре с «Лентой.ру».

Она также рассказала, что была особо рада посетить музеи около Кремля — эта часть экскурсии произвела на неё сильное впечатление.

Красиво, чисто, безопасно: Американская журналистка Оуэнс развеяла западные мифы о России
Красиво, чисто, безопасно: Американская журналистка Оуэнс развеяла западные мифы о России

Кэндис Оуэнс, прибывшая на Петербургский международный экономический форум вместе с семьёй, назвала приглашение отличным поводом для давно планировавшегося визита в Россию. В разговоре с журналистами она также заявила, что не опасается критики со стороны соотечественников из-за своей поездки.

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Юрий Лысенко
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