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5 июня, 11:04

Красиво, чисто, безопасно: Американская журналистка Оуэнс развеяла западные мифы о России

Журналистка Оуэнс назвала Россию безопасной страной для западных туристов

Кэндис Оуэнс. Обложка © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

Кэндис Оуэнс. Обложка © ТАСС / EPA / ANATOLY MALTSEV

Россия — совершенно безопасная страна, открытая для туристов, вопреки тому, что пытаются внушить на Западе. Об этом заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс, приехавшая в РФ на Петербургский международный экономический форум.

«Люди были очень взволнованы моей безопасностью в России и думали, что со мной будут происходить ужасные вещи. Но мы [с супругом] чувствовали себя невероятно безопасно. Москва красивая, чистая. Я хочу вернуться и провести больше времени в России», — рассказала она «Ленте.ру».

Оуэнс также подчеркнула, что своим визитом посылает западным политикам сигнал о необходимости пересмотреть конфронтационную линию в отношении Москвы.

Американская журналистка Оуэнс — о поездке в Россию на ПМЭФ: «Не боюсь критики»
Американская журналистка Оуэнс — о поездке в Россию на ПМЭФ: «Не боюсь критики»

Также Кэндис Оуэнс на полях ПМЭФ заявила, что в Соединённых Штатах, в отличие от России, всё общественное внимание сконцентрировано исключительно на мужчинах-предпринимателях. По её словам, американцы с лёгкостью перечисляют имена богатейших людей планеты — предпринимателей Джеффа Безоса или Илона Маска, но когда разговор заходит об успешных женщинах, чёткого и широко известного ответа уже не найти, а их достижения не оцениваются по тем же меркам, что мужские.

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Юрий Лысенко
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