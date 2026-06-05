Красиво, чисто, безопасно: Американская журналистка Оуэнс развеяла западные мифы о России

Россия — совершенно безопасная страна, открытая для туристов, вопреки тому, что пытаются внушить на Западе. Об этом заявила американская журналистка Кэндис Оуэнс, приехавшая в РФ на Петербургский международный экономический форум.

«Люди были очень взволнованы моей безопасностью в России и думали, что со мной будут происходить ужасные вещи. Но мы [с супругом] чувствовали себя невероятно безопасно. Москва красивая, чистая. Я хочу вернуться и провести больше времени в России», — рассказала она «Ленте.ру».

Оуэнс также подчеркнула, что своим визитом посылает западным политикам сигнал о необходимости пересмотреть конфронтационную линию в отношении Москвы.

Также Кэндис Оуэнс на полях ПМЭФ заявила, что в Соединённых Штатах, в отличие от России, всё общественное внимание сконцентрировано исключительно на мужчинах-предпринимателях. По её словам, американцы с лёгкостью перечисляют имена богатейших людей планеты — предпринимателей Джеффа Безоса или Илона Маска, но когда разговор заходит об успешных женщинах, чёткого и широко известного ответа уже не найти, а их достижения не оцениваются по тем же меркам, что мужские.