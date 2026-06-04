В США, в отличие от России, общественное внимание сосредоточено исключительно на мужчинах-предпринимателях. Об этом на ПМЭФ заявила американская журналистка и политическая активистка Кэндис Оуэнс, передаёт корреспондент Life.ru.

По её словам, американцы легко называют имена успешных бизнесменов вроде Джеффа Безоса или Илона Маска, когда речь заходит о самых богатых людях мира. Однако, когда вопрос касается успешных женщин, такого чёткого и общеизвестного ответа нет, и их достижения не оцениваются по тем же критериям, что и мужские. Оуэнс подчеркнула, что в России, напротив, хорошо известны имена успешных женщин-предпринимательниц.

«В вашей стране вы прекрасно знаете женские имена предпринимательниц», — сказала журналистка на ПМЭФ.

Также Кэндис Оуэнс, выступая на ПМЭФ, отметила существенные различия в подходах к поддержке многодетных семей между США и Россией. По её словам, в нашей стране наблюдается более активная государственная помощь, в то время как в Штатах такая поддержка менее выражена.

Оуэнс, получившая известность благодаря неоднозначным высказываниям (например, о Бриджит Макрон), является популярным YouTube-блогером с более чем 6 миллионами подписчиков. Её первый визит в Россию, куда она приехала с семьёй, уже принёс ей положительные эмоции. После прогулок по Санкт-Петербургу и осмотра местных достопримечательностей, Оуэнс заявила о своем желании вернуться к работе над подкастом и рассказать американцам о своём позитивном опыте путешествия в Россию, подчеркнув общность между народами.