Американская журналистка Оуэнс заявила о травле на родине из-за поездки в Россию

Американская журналистка и политическая активистка Кэндис Оуэнс, прибывшая в Россию, сообщила, что столкнулась с травлей из-за своей поездки. Об этом она рассказала в беседе с ТАСС.

По словам Оуэнс, американцы, настроенные к ней предвзято, начали распускать о неё ложные сведения. Они утверждали, что журналистка якобы работает на кого-то в России, имеет здесь источники финансирования и нарушает законодательство Штатов.

Журналистка добавила, что ей также пригрозили юридической ответственностью за этот визит. При этом она уточнила, что угроз со стороны администрации президента Дональда Трампа не получала.

«Правды в этом нет, так что мне всё равно», — резюмировала Оуэнс.

Сам Дональд Трамп жёстко критиковал Кэндис Оуэнс и даже удостоил её звания «мерзким человеком года» и стилизовав свою публикацию по этому поводу под обложку журнала Time. Причиной недовольства стали неоднократные заявления Оуэнс о том, что супруга французского президента Брижит Макрон «родилась мужчиной» — глава Белого дома назвал эти нападки достойными презрения и заявил, что у блогерши «чрезвычайно низкий IQ».