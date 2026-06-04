Американская журналистка и мать четверых детей Кэндис Оуэнс, выступая на ПМЭФ, отметила существенные различия в подходах к поддержке многодетных семей между США и Россией. По её словам, в нашей стране наблюдается более активная государственная помощь, в то время как в Штатах такая поддержка менее выражена, передаёт корреспондент Life.ru.

Американская журналистка Оуэнс на ПМЭФ. Видео © Life.ru

Оуэнс также подчеркнула, что в американском обществе существует проблема с балансом между карьерой и семейной жизнью, особенно для женщин, которые сталкиваются с давлением выбора между профессиональным ростом и созданием семьи. Она выразила убеждение, что семья должна быть приоритетом.

«На нас оказывалось значительное давление, особенно на женщин, так как в течение многих лет утверждалось, что невозможно совместить семью и карьеру. В результате этого обсуждение семьи становится крайне токсичным», — отметила Оуэнс.

На форуме Оуэнс дополнительно затронула актуальный для США вопрос финансовой помощи Украине. Журналистка отметила, что американское общество проявляет усталость от поддержки Украины, указывая на случаи, когда средства, предположительно, идут на личное обогащение олигархов, например, на покупку яхт. По её словам, граждане обеспокоены тем, куда направляются их налоги, и не получают достаточных разъяснений по этому поводу.

Оуэнс, получившая известность благодаря неоднозначным высказываниям (например, о Бриджит Макрон), является популярным YouTube-блогером с более чем 6 миллионами подписчиков. Её первый визит в Россию, куда она приехала с семьёй, уже принёс ей положительные эмоции. После прогулок по Санкт-Петербургу и осмотра местных достопримечательностей, Оуэнс заявила о своем желании вернуться к работе над подкастом и рассказать американцам о своём позитивном опыте путешествия в Россию, подчеркнув общность между народами.

Кстати, сам Дональд Трамп жёстко критиковал Кэндис Оуэнс и даже удостоил её звания «мерзким человеком года» и стилизовав свою публикацию по этому поводу под обложку журнала Time. Причиной недовольства стали неоднократные заявления Оуэнс о том, что супруга французского президента Брижит Макрон «родилась мужчиной» — глава Белого дома назвал эти нападки достойными презрения и заявил, что у блогерши «чрезвычайно низкий IQ».