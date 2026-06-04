«Входной билет — 1 млн»: Матвиенко призвала создать «клуб миллионеров» для помощи семьям

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать «клуб» для компаний, которые готовы платить своим работникам по миллиону рублей за каждого новорожденного. Это предложение прозвучало на сессии ПМЭФ.

Сегодня в России насчитывается более 100 предприятий, которые предоставляют сотрудникам выплаты в размере одного миллиона рублей при рождении ребёнка.

«Давайте создадим «клуб миллионеров», но не тот, который в плохом смысле воспринимается гражданами, а «клуб миллионеров», тех, кто вот так заботится о семьях», — сказала она.

Предлагаемое объединение, как пояснила спикер Совфеда, должно стать символическим сообществом социально ответственного бизнеса. Входным условием в такой «клуб», по её словам, станет именно наличие выплаты в размере одного миллиона рублей на каждого ребёнка.

Матвиенко подчеркнула, что подобная мера не является чрезмерной нагрузкой для компаний, но может иметь важный социальный эффект. Отдельно она напомнила, что по инициативе президента РФ корпоративные выплаты до одного миллиона рублей при рождении детей освобождены от налога на доходы физических лиц.

Ранее сообщалось, что средний возраст рождения первого ребёнка у женщин в России в настоящее время составляет около 28 лет. Демографический показатель заметно сместился в сторону более позднего материнства.