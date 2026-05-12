Не только мама: Папам двойни напомнили о праве на пособие и декрет

В России оба работающих родителя могут оформить отпуск по уходу за ребёнком при рождении двойни. Об этом сообщили в Минтруде.

В ведомстве пояснили, что мама и папа вправе разделить уход за детьми. Например, один родитель оформляет отпуск за одним ребёнком, второй — за другим. В таком случае каждый из родителей, фактически ухаживающий за ребёнком, сможет получать ежемесячное пособие до достижения ребёнком полутора лет.

Размер выплаты составляет 40% среднего заработка за два года, которые предшествовали началу отпуска. Поскольку расчёт ведётся отдельно для каждого родителя, суммы могут отличаться. Если отпуск оформляет только один родитель, например мама, она получает пособие на каждого ребёнка. В случае с двойней итоговая сумма составит 80% от её среднего заработка за два предыдущих года. Такая схема позволяет семьям гибко распределять уход за детьми и оформлять выплаты с учётом занятости каждого родителя.

Кстати, российские мужчины стали значительно чаще оформлять отпуск по уходу за ребёнком. Доля отцов среди получателей соответствующего пособия достигла 12,5%. Для сравнения, в 2020 году мужчины составляли лишь около 2% от всех получателей выплаты. Сейчас этот показатель вырос в несколько раз.аАбсолютное число таких родителей увеличилось в 6–9 раз. Чаще всего декрет оформляют мужчины из крупных урбанизированных регионов.