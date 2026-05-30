В России назвали средний возраст рождения первого ребёнка

Обложка © Life.ru

Средний возраст рождения первого ребёнка у женщин в России сейчас составляет около 28 лет. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, пишет РИА «Новости».

«У нас сейчас возраст сдвинулся вправо, сейчас средний возраст порядка 28 лет», — сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что для рождения нескольких детей предпочтительно, чтобы первый ребёнок появлялся раньше. При этом она подчеркнула, что речь идёт об индивидуальном выборе каждого человека.

Россиянки с пятью детьми могут отправиться на пенсию уже в 50 лет
Ранее сообщалось, что большинство россиян считают возраст 25–34 лет идеальным для рождения детей. По данным опроса, такую позицию поддержали 42% респондентов. За последний год выросла доля тех, кто допускает рождение ребёнка до 25 лет, — с 4 до 11%. В среднем мужчины планируют стать отцами в 33 года, женщины — в 29 лет. Среди состоятельных россиян готовность к родительству наступает раньше — около 29 лет. У респондентов с низким доходом этот показатель составил 30 лет, со средним — 32 года. Также за год доля тех, кто вообще не планирует детей, сократилась с 20 до 10%. Главными условиями для рождения ребёнка россияне называли стабилизацию экономики, высокооплачиваемую работу, надёжного партнёра, жильё и карьерную реализацию.

Антон Голыбин
