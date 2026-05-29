29 мая, 08:15

Россиянки с пятью детьми могут отправиться на пенсию уже в 50 лет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shurkin_son

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / shurkin_son

Матери, воспитавшие пятерых и более детей до восьми лет, могут оформить страховую пенсию по старости уже в 50 лет. Также нужно накопить минимум 30 пенсионных баллов и иметь страховой стаж от 15 лет. Об этом «Газете.ru» рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Для матерей с тремя или четырьмя детьми тоже действуют льготные условия. Женщина, родившая четверых и вырастившая их до восьми лет, вправе выйти на пенсию в 56 лет, а если троих — в 57. Требования по стажу и коэффициентам те же: не менее 15 лет страхового стажа и 30 ИПК. Отдельная привилегия предусмотрена для женщин с «северным» стажем.

«При рождении двух и более детей пенсию могут назначить в 50 лет, если у женщины есть 30 пенсионных коэффициентов, не менее 20 лет страхового стажа и не менее 12 календарных лет работы в районах Крайнего Севера. Для приравненных к ним местностей требуется не менее 17 лет работы», — отметил Балынин.

Авиакомпания VietJetAir не пустила беременную россиянку в самолёт в Астане

Ранее Life.ru рассказывал, что беременным девушкам в России предложили давать еженедельный дополнительный оплачиваемый выходной день. Авторы инициативы считают, что его можно использовать для похода к врачу на осмотр или других задач.

Владимир Озеров
