Американская журналистка Оуэнс — о поездке в Россию на ПМЭФ: «Не боюсь критики»

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, известная сторонница Дональда Трампа, прибыла на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В интервью RTVI она заявила, что не боится критики из-за этой поездки.

Журналистка давно искала подходящий момент, чтобы посетить Россию. Приглашение на ПМЭФ стало отличным поводом, и она приехала вместе с семьёй.

«Поэтому мы запланировали семейное путешествие, а затем нас пригласили поучаствовать в форуме и поговорить здесь о семье, так что всё сложилось идеально», — рассказала Оуэнс.

Она также прокомментировала нападки в свой адрес со стороны оппонентов. По её словам, каждую неделю они меняют версию о том, кто якобы её финансирует.

«На прошлой неделе, кажется, они сказали, что меня спонсирует Катар, а пару недель назад был Иран. Если у тебя хоть сколько-нибудь другой взгляд на вещи, если ты мыслишь независимо, то тебя сразу же обвиняют в том, что тебя финансирует другая страна. Но это просто неправда», — отметила публицистка.

Оуэнс также сообщила, что планирует ещё раз приехать в Россию и провести в Москве целый месяц. Журналистка упомянула, что в этот приезд уже успела побывать в Сергиевом Посаде и посетить праздничную службу в Троице-Сергиевой лавре.