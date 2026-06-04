ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июня, 14:43

Американская журналистка Оуэнс — о поездке в Россию на ПМЭФ: «Не боюсь критики»

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Обложка © ТАСС / Петр Ковалев

Американская журналистка Кэндис Оуэнс, известная сторонница Дональда Трампа, прибыла на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). В интервью RTVI она заявила, что не боится критики из-за этой поездки.

Журналистка давно искала подходящий момент, чтобы посетить Россию. Приглашение на ПМЭФ стало отличным поводом, и она приехала вместе с семьёй.

«Поэтому мы запланировали семейное путешествие, а затем нас пригласили поучаствовать в форуме и поговорить здесь о семье, так что всё сложилось идеально», — рассказала Оуэнс.

Она также прокомментировала нападки в свой адрес со стороны оппонентов. По её словам, каждую неделю они меняют версию о том, кто якобы её финансирует.

«На прошлой неделе, кажется, они сказали, что меня спонсирует Катар, а пару недель назад был Иран. Если у тебя хоть сколько-нибудь другой взгляд на вещи, если ты мыслишь независимо, то тебя сразу же обвиняют в том, что тебя финансирует другая страна. Но это просто неправда», — отметила публицистка.

«У нас только Маск и Безос»: Журналистка Оуэнс похвалила Россию за уважение к женщинам в бизнесе
«У нас только Маск и Безос»: Журналистка Оуэнс похвалила Россию за уважение к женщинам в бизнесе

Оуэнс также сообщила, что планирует ещё раз приехать в Россию и провести в Москве целый месяц. Журналистка упомянула, что в этот приезд уже успела побывать в Сергиевом Посаде и посетить праздничную службу в Троице-Сергиевой лавре.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ПМЭФ-2026
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar