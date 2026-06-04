Американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что планирует снова приехать в Россию и провести в Москве как минимум месяц, чтобы успеть осмотреть больше достопримечательностей. Она поделилась этим намерением на ПМЭФ, упомянув, что уже побывала в Сергиевом Посаде и посетила праздничную службу в Троице-Сергиевой лавре.

«Мне просто жаль, что у меня было мало времени. Так что мы обязательно вернёмся всей семьей. Детям очень нравится, они в восторге», — отметила журналистка.

Также Оуэнс, выступая на ПМЭФ, отметила существенные различия в подходах к поддержке многодетных семей между США и Россией. По её словам, в нашей стране наблюдается более активная государственная помощь, в то время как в Штатах такая поддержка менее выражена.

Оуэнс, получившая известность благодаря неоднозначным высказываниям (например, о Бриджит Макрон), является популярным YouTube-блогером с более чем 6 миллионами подписчиков. Её первый визит в Россию, куда она приехала с семьёй, уже принёс ей положительные эмоции. После прогулок по Санкт-Петербургу и осмотра местных достопримечательностей, Оуэнс заявила о своем желании вернуться к работе над подкастом и рассказать американцам о своём позитивном опыте путешествия в Россию, подчеркнув общность между народами.