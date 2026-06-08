Военкор Анна Прокофьева посмертно получила ТЭФИ — награду приняла её мама

Военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева, погибшая при ударе ВСУ в Белгородской области в марте 2025 года, посмертно стала лауреатом Национальной телевизионной премии «ТЭФИ-2026». Награду журналистке присудили в номинации «Информационный сюжет».

Победителем признали её работу «Курская область. Работа операторов дронов». Церемония награждения ТЭФИ прошла в Москве в Технопарке НТВ, где вручали премии в категории «Информационное и общественно-политическое вещание». После объявления результата на сцену пригласили мать военкора Ольгу Прокофьеву и её сестру Анастасию.

«Спасибо за память, за память о наших ребятах… Мы всегда говорим, что ребята с нами, они здесь. Мы всегда знаем, что вы рядом. И мы будем нести эту память», — сказала мама Анны, поблагодарив коллег дочери и руководство телеканала за поддержку.

Прокофьева погибла 26 марта 2025 года, когда ехала на очередную задачу с морпехами. УАЗ со съёмочной группой и сопровождающими подорвался в семи километрах от села Забужевка Курской области на взрывном устройстве, заложенном ВСУ. Путин посмертно наградил орденом Мужества Анну Прокофьеву, а также военкора газеты «Известия» Александра Федорчака. До работы на Первом канале журналистка была сотрудницей испанской редакции Sputnik, вела Telegram-канал для сбора гуманитарной помощи и сама возила её в зону СВО. Премия «ТЭФИ» вручается в России за значимые работы и достижения в телевидении.