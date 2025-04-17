Путин посмертно наградил орденами погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества военкора газеты «Известия» Александра Федорчака и журналистку Первого канала Анну Прокофьеву. Представители СМИ погибли в зоне специальной военной операции (СВО) в конце марта.

Кроме того, орденом Мужества посмертно были награждены водитель «Звезды» Александр Сиркели и оператор телеканала Андрей Панов.