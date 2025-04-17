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Регион
Опубликовано 17 апреля 2025, 13:37
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Путин посмертно наградил орденами погибших военкоров Федорчака и Прокофьеву

Военкор газеты «Известия» Александр Федорчак и журналистк Первого канала Анна Прокофьева. Фото © VK / Александр Федорчак, Анна Прокофьева

Военкор газеты «Известия» Александр Федорчак и журналистк Первого канала Анна Прокофьева. Фото © VK / Александр Федорчак, Анна Прокофьева

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества военкора газеты «Известия» Александра Федорчака и журналистку Первого канала Анну Прокофьеву. Представители СМИ погибли в зоне специальной военной операции (СВО) в конце марта.

Кроме того, орденом Мужества посмертно были награждены водитель «Звезды» Александр Сиркели и оператор телеканала Андрей Панов.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить: Панова Андрея Александровича, Прокофьеву Анну Андреевну, Сиркели Александра, Федорчака Александра Сергеевича», — говорится в указе.

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Напомним, что Анна Прокофьева погибла в Белгородской области, военкор Первого канала подорвалась на вражеской мине. Журналистке было 35 лет. В тот день тяжёлые травмы получил коллега Прокофьевой — оператор съёмочной группы Дмитрий Волков. СК РФ возбудил уголовное дело по факту инцидента. 30 марта на Троекуровском кладбище Анну Прокофьеву проводили в последний путь. А Федорчак погиб вместе со съёмочной группой «Звезды» в марте из-за удара украинских боевиков. Жертвами той атаки также стали оператор Андрей Панов и водитель съёмочной группы Александр Сиркели.

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Наталья Афонина
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