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Специальная военная операция

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27 июля, 11:15

Путин: Всё российское общество сплотилось вокруг участников СВО

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российское общество объединилось вокруг военных, которые защищают страну. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами Госдумы VIII созыва, завершающего свою работу.

«За Россию, за Отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, всё общество», — отметил он.

Путин: Герои СВО пишут историю, на их примерах будут учиться потомки
Путин: Герои СВО пишут историю, на их примерах будут учиться потомки

До этого Путин на встрече с военными ВМФ отмечал, что бойцам на передовой приходится тяжелее, чем ему самому. По его словам, участники спецоперации почти каждый день рискуют жизнью, защищая Родину, и страна должна знать об этом. Президент добавил, что мужество и самоотверженность военнослужащих заслуживают признания.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

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Вероника Бакумченко
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