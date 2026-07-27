Путин: Всё российское общество сплотилось вокруг участников СВО

Российское общество объединилось вокруг военных, которые защищают страну. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с депутатами Госдумы VIII созыва, завершающего свою работу.

«За Россию, за Отчий дом героически сражаются участники специальной военной операции. Их поддерживает весь наш народ, всё общество», — отметил он.

До этого Путин на встрече с военными ВМФ отмечал, что бойцам на передовой приходится тяжелее, чем ему самому. По его словам, участники спецоперации почти каждый день рискуют жизнью, защищая Родину, и страна должна знать об этом. Президент добавил, что мужество и самоотверженность военнослужащих заслуживают признания.