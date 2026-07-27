Президент России Владимир Путин заявил, что страна будет аккуратно, но настойчиво добиваться поставленных целей на поле боя.

Эти слова прозвучали в Кремле во время встречи с депутатами завершающего работу VIII созыва Госдумы.

Поводом стал эпизод на церемонии: один из участников шепнул главе государства: «мы победим, но смелее надо».

Российский лидер признал, что хотел бы усилить напор, однако такие решения требуют оценки возможных последствий.

Он объяснил, что цена более решительных шагов — потери с российской стороны.

«Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьёмся», — подчеркнул Путин.

Выбранный курс сохранится: Москва продолжит последовательно выполнять намеченные задачи, избегая неоправданного риска.

Ранее Владимир Путин выступил с решительным заявлением относительно будущего страны. В ходе встречи с парламентариями глава государства подчеркнул, что российское общество, народ и органы власти едины в своём стремлении к победе. Президент выразил твердую убежденность в реализации намеченного курса. По его словам, все поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции будут выполнены в полном объёме.