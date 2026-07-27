Бёрнэм пообещал направить войска на Украину после окончания конфликта

Несмотря на смену главы правительства, Великобритания не намерена корректировать договорённости с Киевом. Премьер-министр Энди Бёрнэм заявил, что кабинет намерен выполнить весь объём ранее принятых обязательств, включая участие британских военных в миссии после окончания конфликта.

«Мы с Украиной на 100%, я лично с Украиной на 100%, и я полностью выполню все взятые обязательства», — утверждает Бёрнэм. Его выступление транслировал телеканал Sky News.

По его словам, Лондон продолжит оказывать Украине поддержку на нынешнем уровне и будет добиваться полного прекращения огня. Британские власти рассчитывают, что вслед за этим удастся возобновить переговорный процесс, поэтому намерены и дальше усиливать международное давление для достижения этой цели.

Напомним, палуба авианосца HMS Queen Elizabeth стала местом для первой очной встречи Владимира Зеленского с новым премьером Британии Энди Бёрнэмом. Ранее Энди Бёрнэм заявил, что Великобритания передаст Украине собственные технологии радиоэлектронной борьбы Stone Cloak, которые должны прикрывать беспилотники ВСУ. Он утверждает, что эти разработки помогут украинским дронам точнее поражать цели.