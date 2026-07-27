Владимир Зеленский встретился с новым премьер-министром Великобритании Энди Бёрнэмом на борту авианосца HMS Queen Elizabeth. Переговоры прошли во время визита украинского лидера на британскую военно-морскую базу.

Зеленский стал первым руководителем иностранного государства, которого Бёрнэм принял после вступления в должность главы правительства. Британский политик официально возглавил кабмин 20 июля.

Главной темой встречи стала дальнейшая поддержка Украины со стороны Лондона. В канцелярии премьера заявили, что Великобритания намерена продолжать военное сотрудничество с Киевом.

Во время визита политики также встретились с украинскими военнослужащими и моряками. Более 200 человек участвовали в проходивших в Великобритании учениях Sea Breeze, посвящённых морской безопасности и противоминной подготовке.

Ещё одним направлением сотрудничества станет производство электронных систем Stone Cloak. Великобритания намерена передать Украине технологии, необходимые для массового выпуска этих устройств, которые устанавливаются на беспилотники и используются для противодействия системам ПВО.

Бёрнэм заявил, что поддержка Киева со стороны Лондона остаётся неизменной. По данным британского правительства, общий объём помощи Украине с 2022 года достиг 25 млрд фунтов, из которых 16 млрд пришлись на военную поддержку.

Встреча с Зеленским стала одним из первых крупных внешнеполитических мероприятий Бёрнэма после смены британского правительства. Между тем Life.ru не раз рассказывал о так называемом «проклятии рукопожатия Зеленского»: после встреч с украинским лидером Борис Джонсон, Лиз Трасс и Риши Сунак покинули пост премьера Великобритании, Марио Драги ушёл с должности главы правительства Италии, Санна Марин лишилась премьерского кресла в Финляндии, Джо Байден отказался от переизбрания, а Камала Харрис проиграла президентскую гонку. В более мрачный список сторонники поверья включают убитого экс-премьера Японии Синдзо Абэ и отстранённого президента Южной Кореи Юн Сок Ёля.