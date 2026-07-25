Трамп подтвердил визит Нетаньяху в США на следующей неделе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приедет в Соединённые Штаты на следующей неделе. Эту информацию подтвердил президент США Дональд Трамп. Он сделал это заявление во время ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома.

«Нетаньяху <...> приедет в город [Вашингтон] на следующей неделе», — сказал Трамп в ходе выступления.

Ранее Дональд Трамп заверил, что израильский лидер избежит ареста на американской территории по ордеру Международного уголовного суда. Глава Белого дома подчеркнул, что власти не станут задерживать премьер-министра Израиля ни при каких обстоятельствах во время его пребывания в Штатах. Трамп сделал такое заявление после слов мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани. Градоначальник вместе с городскими юристами начал изучать варианты задержания израильского политика.

Изначально Биньямин Нетаньяху планировал поездку в Америку на 18 июля. Официальной целью визита стало участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом*. Организаторы пока не раскрывают детали возможных переговоров с Трампом и темы предстоящих бесед.

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