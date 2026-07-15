Предлог для встречи с Трампом? Стало известно о визите Нетаньяху в США на фоне похорон Грэма*

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен отправиться в США 18 июля. Официальной причиной поездки станет участие в церемонии прощания с сенатором Линдси Грэмом*. Об этом сообщил портал Ynet.

Вопрос возможных переговоров с президентом США Дональдом Трампом пока остаётся открытым. В официальном расписании визита такая встреча на данный момент не значится. Однако, по данным СМИ, беседа двух политиков может состояться в начале следующей недели во время пребывания израильского премьера в Америке.

Ранее Биньямин Нетаньяху отреагировал на смерть Грэма*. В своём обращении политик отметил, что американский сенатор выступал за укрепление сотрудничества между Израилем и США и считал безопасность двух стран взаимосвязанной.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм* умер 11 июля в возрасте 71 года. Причиной смерти, по предварительному заключению медицинского эксперта, стало расслоение аорты, вызванное сердечно-сосудистым заболеванием. Грэм* был одним из самых влиятельных «ястребов» во внешней политике США и верным союзнико Трампа; он скоропостижно ушёл из жизни вскоре после возвращения из Киева, где обсуждал новые санкции против России.

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