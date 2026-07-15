Медвежья услуга из Белого дома: Дружба с Трампом подрывает шансы Нетаньяху на выборах

Дональд Трамп заверил, что не отказался от поддержки Биньямина Нетаньяху, несмотря на наличие разногласий. Однако трактовать это заявление однозначно не стоит, считает политолог Дмитрий Солонников.

По мнению эксперта, к высказываниям американского лидера следует относиться крайне осторожно. Сегодняшняя позиция может измениться уже завтра, а произнесённый спич фиксирует лишь сиюминутный расклад.

Вместе с тем собеседник издания напомнил о фундаментальных вещах. Трамп принадлежит к той части американского истеблишмента, для которой долгосрочная опора на Израиль является глубинным убеждением, а не конъюнктурным ходом.

Третий важный момент — предвыборная математика. В свете грядущих выборов нынешнему хозяину Белого дома выгоднее победа правой коалиции во главе с Нетаньяху, нежели приход к власти более либеральных сил, ориентированных на демократов. Альтернативного вождя среди израильских правых попросту нет, поэтому ставка делается на знакомую фигуру.

Однако здесь кроется парадокс. Опыт последних европейских кампаний показывает: поддержка со стороны Трампа зачастую работает против того, кому адресована. Подобная услуга вполне способна обернуться для Нетаньяху электоральным поражением, резюмировал собеседник РИА «ФедералПресс».

Недавно высший уголовный суд Стамбула выдал ордер на арест Биньямина Нетаньяху в связи с перехватом флотилии «Сумуд», следовавшей в Газу. Ему вменяют преступления против человечности, геноцид, умышленное причинение вреда и истязания. Помимо главы правительства, фигурантами дела стали и другие высокопоставленные чиновники еврейского государства, а сам ордер носит международный характер.