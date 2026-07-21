Нетаньяху давит на Трампа: Израиль хочет новой мощной волны ударов по Ирану

Израиль пытается убедить США вернуться к полномасштабным атакам на Иран, чтобы ещё сильнее ослабить Исламскую Республику. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомлённые источники.

По данным газеты, военные задачи Тель-Авива всё заметнее расходятся с планами Вашингтона. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху добивается от президента США Дональда Трампа расширения операции против Тегерана.

«Поскольку военные цели Израиля всё больше расходятся с целями США, премьер-министр Биньямин Нетаньяху пытался убедить президента Трампа возобновить полномасштабные атаки на Иран, чтобы еще больше затормозить программы вооружений Тегерана и усилия по восстановлению страны», — говорится в материале.

В качестве аргумента израильская разведка передала американской стороне сведения о возможном перемещении центрифуг для обогащения урана. Предположительно, оборудование доставили в подземный комплекс возле Натанза.

Туннели находятся под горой Кирка и могут уходить на глубину около 140 метров. Такое расположение значительно усложняет поражение объекта даже мощными боеприпасами.

Теперь руководство страны рассчитывает, что эти данные повлияют на дальнейшие действия Белого дома. Тель-Авив надеется подтолкнуть союзника к новой и более масштабной волне атак, однако окончательное решение Вашингтона пока не приводится.

Напомним, что 13 июля Дональд Трамп официально уведомил Конгресс США о возобновлении ударов по Ирану. В Белом доме заявили, что операция связана с защитой американских интересов и контролем стратегически важного Ормузского пролива.