«Зеленский давно переиграл Трампа»: Почему Вашингтон продолжит помогать Украине

Встреча Владимира Зеленского и главы США Дональда Трампа в Вашингтоне может привести не к давлению на Киев, а к сохранению американской поддержки Украины. Такое мнение «Газете.ru» высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

Васильев полагает, что Зеленскому удалось переиграть американскую администрацию.

«Я пессимистически с позиции интересов России смотрю на предстоящий визит. Дело в том, что по многим соображениям Киев в лице Зеленского давно переиграл Трампа», — заявил эксперт.

По его прогнозу, Вашингтон продолжит помогать Киеву как политически, так и в военной сфере.

Политолог также считает, что США фактически отказались от прежних договорённостей и пытаются подтолкнуть Москву к уступкам. Внутриполитическая ситуация, по его словам, вынуждает Трампа демонстрировать поддержку Украины перед ноябрьскими выборами.

Эксперт заключил, что американскому президенту важно удержать позиции республиканцев в конгрессе и найти компромисс с демократами, поэтому серьёзного давления на Зеленского на встрече ждать не стоит.

Напомним, переговоры Дональда Трампа и Владимира Зеленского запланированы на вторник, 28 июля. Встреча начнётся в 16:30 по московскому времени и пройдёт за закрытыми дверями в Овальном кабинете Белого дома. Главной темой разговора, как ожидается, станут возможные пути урегулирования конфликта на Украине. Украинский политик уже прибыл в США.