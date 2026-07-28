Самолёт главаря киевского руководства Владимира Зеленского, направляющийся в Вашингтон, совершил промежуточную посадку в британском Борнмуте. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания воздушного движения ADS-B Exchange.

Согласно информации сервиса, борт Airbus A319 с регистрационным номером UR-ABA выполнял полёт под позывным UKN1143. Воздушное судно вылетело из аэропорта Кишинёва в 10:14 мск в понедельник и спустя несколько часов — в 13:49 мск — приземлилось в аэропорту Борнмута.

Позднее самолёт продолжил маршрут в сторону США. На момент последнего обновления данных в 02:05 мск самолёт находился вблизи Вашингтона. Он летел на высоте около 10 км со скоростью примерно 830 км/ч.

Ранее сообщалось, что власти США считают необходимым завершить украинский конфликт. Американский чиновник сообщил CNN, что президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудят процесс мирного урегулирования. Их встречу назначили на 28 июля в Вашингтоне. Во время визита экс-комик также планирует присутствовать на похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма*. Вашингтон ранее неоднократно заявлял о намерении добиться переговоров между Москвой и Киевом.

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