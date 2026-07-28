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Регион
27 июля, 23:04

Американские сенаторы встретятся с Зеленским в Вашингтоне 28 июля

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Сенаторы США встретятся с главарём киевского руководства Владимиром Зеленским 28 июля. Переговоры пройдут вечером в Вашингтоне, сообщает Reuters со ссылкой на источники в верхней палате Конгресса.

Приглашения на встречу получили все 100 американских сенаторов. По московскому времени мероприятие начнётся в ночь на 29 июля.

В тот же день Сенат может начать рассматривать законопроект об ужесточении санкций против России. По данным портала Punchbowl News, первое голосование намечено на 28 июля. Окончательное голосование может пройти к концу недели.

Законопроект предусматривает новые экономические ограничения против России. Его рассмотрение совпадёт с визитом Зеленского в американскую столицу.

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Ранее сообщалось, что власти США считают необходимым завершить украинский конфликт. Американский чиновник сообщил CNN, что президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский обсудят процесс мирного урегулирования. Их встречу назначили на 28 июля в Вашингтоне. Во время визита экс-комик также планирует присутствовать на похоронах сенатора-республиканца Линдси Грэма*. Вашингтон ранее неоднократно заявлял о намерении добиться переговоров между Москвой и Киевом.

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* Внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Антон Голыбин
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