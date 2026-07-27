Зеленский обвинил Иран и Северную Корею в нападении на Украину

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Иран и Северная Корея якобы уже напали на Украину. Такое мнение он высказал в интервью Sky News.

«Мы должны быть осторожны. Мы должны сделать всё, чтобы никоим образом не открыть новый фронт, но мы должны быть честными. Иранцы и северные корейцы уже напали на нас», — заявил он.

Свои обвинения украинский лидер связал с предполагаемыми поставками Тегераном технологий для производства беспилотников «Герань». Так он прокомментировал заявление МИД Ирана о праве на ответ после атаки Киева на торговое судно в Каспийском море.

25 июля украинская сторона атаковала иранское торговое судно. На борту прогремел взрыв, один моряк погиб, ещё один получил ранения.

Ранее Трамп заявил, что намерен лично выяснить у Владимира Путина, передавала ли Россия Ирану спутниковые разведданные. Глава Белого дома планирует затронуть тему предполагаемой военной помощи Москвы Тегерану в ходе прямого разговора. При этом сам Трамп выразил скепсис относительно достоверности этих сведений. Он подчеркнул, что не верит в саму отправку снимков.