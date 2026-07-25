МИД Ирана обвинил Киев в атаке на торговое судно в Каспийском море

Киев совершил атаку на торговое иранское судно в акватории Каспийского моря и нарушил этим нормы международного права. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Ирана, обвинив Вооружённые силы Украины в акте агрессии.

Представители внешнеполитического ведомства опубликовали официальное заявление в Telegram-канале.

«В результате атаки на судне произошёл взрыв, из-за которого один моряк погиб и ещё один получил ранения» — говорится в публикации.

Иранские власти назвали этот инцидент прямым актом агрессии. По мнению дипломатов, атака грубо нарушает пункт 4 статьи 2 Устава ООН. Тегеран также официально заявил о своем праве на ответные меры.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Чолпон-Ате. Дипломаты общались во время заседания Совета ШОС. Главной темой беседы стала ситуация на Ближнем Востоке. До этого Лавров посетил Филиппины и провел переговоры с госсекретарём США Марко Рубио. Российский министр также обсудил эти вопросы с иранской стороной в Киргизии.