МИД Ирана обвинил Киев в атаке на торговое судно в Каспийском море
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockStudio Aerials
Киев совершил атаку на торговое иранское судно в акватории Каспийского моря и нарушил этим нормы международного права. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Ирана, обвинив Вооружённые силы Украины в акте агрессии.
Представители внешнеполитического ведомства опубликовали официальное заявление в Telegram-канале.
«В результате атаки на судне произошёл взрыв, из-за которого один моряк погиб и ещё один получил ранения» — говорится в публикации.
Иранские власти назвали этот инцидент прямым актом агрессии. По мнению дипломатов, атака грубо нарушает пункт 4 статьи 2 Устава ООН. Тегеран также официально заявил о своем праве на ответные меры.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Чолпон-Ате. Дипломаты общались во время заседания Совета ШОС. Главной темой беседы стала ситуация на Ближнем Востоке. До этого Лавров посетил Филиппины и провел переговоры с госсекретарём США Марко Рубио. Российский министр также обсудил эти вопросы с иранской стороной в Киргизии.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.