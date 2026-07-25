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25 июля, 19:35

МИД Ирана обвинил Киев в атаке на торговое судно в Каспийском море

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockStudio Aerials

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockStudio Aerials

Киев совершил атаку на торговое иранское судно в акватории Каспийского моря и нарушил этим нормы международного права. С таким заявлением выступило Министерство иностранных дел Ирана, обвинив Вооружённые силы Украины в акте агрессии.

Представители внешнеполитического ведомства опубликовали официальное заявление в Telegram-канале.

«В результате атаки на судне произошёл взрыв, из-за которого один моряк погиб и ещё один получил ранения» — говорится в публикации.

Иранские власти назвали этот инцидент прямым актом агрессии. По мнению дипломатов, атака грубо нарушает пункт 4 статьи 2 Устава ООН. Тегеран также официально заявил о своем праве на ответные меры.

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Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Чолпон-Ате. Дипломаты общались во время заседания Совета ШОС. Главной темой беседы стала ситуация на Ближнем Востоке. До этого Лавров посетил Филиппины и провел переговоры с госсекретарём США Марко Рубио. Российский министр также обсудил эти вопросы с иранской стороной в Киргизии.

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Лия Мурадьян
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