Лавров проводит встречу с главой МИД Ирана после переговоров с Рубио

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Киргизии. Переговоры проходят на полях заседания Совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Чолпон-Ате.

В российском МИД сообщили, что на встрече обсуждается ситуация на Ближнем Востоке. Лавров прибыл в Киргизию после визита на Филиппины, где у него состоялась беседа с госсекретарём США Марко Рубио. В ходе переговоров стороны также затрагивали ближневосточные вопросы.

Госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры с Сергеем Лавровым в Маниле «хорошим и честным разговором», но отказался раскрывать детали, сославшись на необходимость соблюдения дипломатического процесса. Встреча прошла на полях мероприятий АСЕАН. Рубио подчеркнул, что обсуждение подробностей через СМИ может помешать дальнейшему диалогу.