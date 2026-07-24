Лавров проводит встречу с главой МИД Ирана после переговоров с Рубио
Обложка © Life.ru, © ТАСС / Александр Казаков
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит встречу с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи в Киргизии. Переговоры проходят на полях заседания Совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Чолпон-Ате.
В российском МИД сообщили, что на встрече обсуждается ситуация на Ближнем Востоке. Лавров прибыл в Киргизию после визита на Филиппины, где у него состоялась беседа с госсекретарём США Марко Рубио. В ходе переговоров стороны также затрагивали ближневосточные вопросы.
Госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры с Сергеем Лавровым в Маниле «хорошим и честным разговором», но отказался раскрывать детали, сославшись на необходимость соблюдения дипломатического процесса. Встреча прошла на полях мероприятий АСЕАН. Рубио подчеркнул, что обсуждение подробностей через СМИ может помешать дальнейшему диалогу.
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