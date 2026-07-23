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Регион
23 июля, 08:26

Рубио заявил, что провёл с Лавровым «хороший и честный разговор»

Обложка © Life.ru, © ТАСС / YOAN VALAT / ЕРА

Обложка © Life.ru, © ТАСС / YOAN VALAT / ЕРА

Госсекретарь США Марко Рубио положительно оценил переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, состоявшиеся на полях мероприятий АСЕАН в Маниле 23 июля.

Отвечая на вопросы журналистов, Рубио заявил, что беседу можно охарактеризовать как «хороший и честный разговор».

При этом глава американской дипломатии отказался раскрывать содержание переговоров. По его словам, обсуждение деталей подобных встреч в публичном пространстве может помешать дипломатическому процессу.

«У нас был хороший и честный разговор. Но я не могу сказать, о чем мы говорили, потому что дипломатия не работает через микрофоны», — отметил Рубио.

Закулисье дипломатии: о чём договорились Лавров и Рубио на встрече в Маниле
Закулисье дипломатии: о чём договорились Лавров и Рубио на встрече в Маниле

Переговоры прошли в рамках 59-й конференции министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая проходит в столице Филиппин. Беседа продлилась более получаса, её инициатором выступили США.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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