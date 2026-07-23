Рубио заявил, что провёл с Лавровым «хороший и честный разговор»

Госсекретарь США Марко Рубио положительно оценил переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, состоявшиеся на полях мероприятий АСЕАН в Маниле 23 июля.

Отвечая на вопросы журналистов, Рубио заявил, что беседу можно охарактеризовать как «хороший и честный разговор».

При этом глава американской дипломатии отказался раскрывать содержание переговоров. По его словам, обсуждение деталей подобных встреч в публичном пространстве может помешать дипломатическому процессу.

«У нас был хороший и честный разговор. Но я не могу сказать, о чем мы говорили, потому что дипломатия не работает через микрофоны», — отметил Рубио.

Переговоры прошли в рамках 59-й конференции министров иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которая проходит в столице Филиппин. Беседа продлилась более получаса, её инициатором выступили США.