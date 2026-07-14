Хуситы пригрозили перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив и поднять нефть до $200

Йеменское движение «Ансар Аллах» пригрозило расширить давление на ключевые морские маршруты и перекрыть ещё один стратегический пролив. В случае такого шага мировые цены на нефть могут резко вырасти, заявил представитель политического бюро хуситов Мухаммед аль-Фарх.

По данным агентства Fars, в движении допустили возможность закрытия Баб-эль-Мандебского пролива, через который проходит значительная часть международных грузовых перевозок. Представитель хуситов связал возможное ограничение судоходства с ростом стоимости нефти.

«Баб-эль-Мандеб станет единым с Ормузским проливом, и цена на нефть достигнет 200 долларов», – заявил аль-Фарх.

Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море с Аденским заливом и считается одним из важнейших путей для мировой торговли. Любые ограничения движения в этом районе могут повлиять на поставки энергоресурсов и стоимость перевозок. Заявление прозвучало на фоне продолжающегося напряжения вокруг другого стратегического маршрута – Ормузского пролива.

Ранее Life.ru писал, что Иран заявил о намерении сохранить контроль над Ормузским проливом – одним из главных энергетических маршрутов мира. Глава МИД страны Аббас Аракчи назвал Тегеран гарантом безопасности прохода судов через эту акваторию.