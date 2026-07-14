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Регион
13 июля, 23:05

ОАЭ сообщили о гибели моряка при атаке Ирана на танкеры в Ормузском проливе

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Todor Stoyanov-Raveo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Todor Stoyanov-Raveo

Иранские беспилотные ракеты атаковали два танкера в Ормузском проливе. Инцидент произошёл в территориальных водах Омана. Удар пришёлся по судам «Момбаса» и «Аль-Бахия». В результате погиб один член экипажа, ещё восемь моряков получили ранения. Детали сообщили в Министерстве обороны ОАЭ.

«В результате атаки погиб один член экипажа танкера «Момбаса» — гражданин Индии, пострадали 8 человек, среди них четверо с тяжёлыми травмами (шесть граждан Индии и два гражданина Украины)»,указано в официальном сообщении.

После попадания ракет на палубах судов вспыхнули пожары. Экипажи и спасатели быстро локализовали возгорания.

Власти ОАЭ заявили о готовности отразить любые будущие угрозы. Страна также оставляет за собой право дать ответ на эту атаку.

Трамп заявил, что новые удары США по Ирану нужны для контроля над Ормузом
Трамп заявил, что новые удары США по Ирану нужны для контроля над Ормузом

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сделал заявление о регионе. Он отметил, что Тегеран всегда контролировал Ормузский пролив и сохранит контроль. Политик добавил, что именно Иран гарантирует безопасный проход судов через эту стратегическую акваторию.

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Лия Мурадьян
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