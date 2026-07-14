ОАЭ сообщили о гибели моряка при атаке Ирана на танкеры в Ормузском проливе

Иранские беспилотные ракеты атаковали два танкера в Ормузском проливе. Инцидент произошёл в территориальных водах Омана. Удар пришёлся по судам «Момбаса» и «Аль-Бахия». В результате погиб один член экипажа, ещё восемь моряков получили ранения. Детали сообщили в Министерстве обороны ОАЭ.

«В результате атаки погиб один член экипажа танкера «Момбаса» — гражданин Индии, пострадали 8 человек, среди них четверо с тяжёлыми травмами (шесть граждан Индии и два гражданина Украины)», — указано в официальном сообщении.

После попадания ракет на палубах судов вспыхнули пожары. Экипажи и спасатели быстро локализовали возгорания.

Власти ОАЭ заявили о готовности отразить любые будущие угрозы. Страна также оставляет за собой право дать ответ на эту атаку.

Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи сделал заявление о регионе. Он отметил, что Тегеран всегда контролировал Ормузский пролив и сохранит контроль. Политик добавил, что именно Иран гарантирует безопасный проход судов через эту стратегическую акваторию.