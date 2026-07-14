Трамп заявил, что новые удары США по Ирану нужны для контроля над Ормузом

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные удары по Ирану направлены на уничтожение возможностей Тегерана контролировать судоходство в районе Ормузского пролива.

По словам главы Белого дома, Вашингтон намерен ликвидировать инфраструктуру и средства, которые позволяют Ирану влиять на безопасность одного из важнейших морских маршрутов мира.

«Мы нанесём по ним удар сегодня вечером. Мы уничтожаем весь их потенциал, всё то, что касается Ормузского пролива», – заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Ранее Life.ru писал, что американский лидер уже сообщал о подготовке новых атак против Исламской Республики. Он утверждал, что США готовы нанести «очень серьёзный удар», а Иран якобы не сможет ему противостоять. Кроме того, Трамп допустил возможность удара по иранскому ядерному объекту в Натанзе.