Трамп заявил, что новые удары США по Ирану нужны для контроля над Ормузом
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Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные удары по Ирану направлены на уничтожение возможностей Тегерана контролировать судоходство в районе Ормузского пролива.
По словам главы Белого дома, Вашингтон намерен ликвидировать инфраструктуру и средства, которые позволяют Ирану влиять на безопасность одного из важнейших морских маршрутов мира.
«Мы нанесём по ним удар сегодня вечером. Мы уничтожаем весь их потенциал, всё то, что касается Ормузского пролива», – заявил Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
Ранее Life.ru писал, что американский лидер уже сообщал о подготовке новых атак против Исламской Республики. Он утверждал, что США готовы нанести «очень серьёзный удар», а Иран якобы не сможет ему противостоять. Кроме того, Трамп допустил возможность удара по иранскому ядерному объекту в Натанзе.
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