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13 июля, 20:38

Трамп анонсировал новые серьёзные удары США по Ирану

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / noamgalai

Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке новых ударов по Ирану в ближайшие дни. По его словам, американские военные намерены нанести по стране «очень серьёзный удар», а Тегеран якобы не сможет ему противостоять.

Заявление прозвучало в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту. Глава Белого дома, комментируя ситуацию вокруг Ирана, сообщил о планах Вашингтона усилить давление на Исламскую Республику.

«Мы нанесём по ним очень серьёзный удар этим вечером. И мы нанесём по ним серьёзный удар завтра. И они ни черта не смогут с этим поделать», – сказал Трамп.

Американский лидер также допустил возможность удара по иранскому ядерному объекту в Натанзе. По его словам, такая операция может произойти «достаточно скоро».

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Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп официально сообщил Конгрессу США о возобновлении ударов по Ирану. Американские военные заявили о поражении целей внутри страны, а Вашингтон связал действия с необходимостью защитить свои интересы в регионе.

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Юния Ларсон
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