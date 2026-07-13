Трамп анонсировал новые серьёзные удары США по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил о подготовке новых ударов по Ирану в ближайшие дни. По его словам, американские военные намерены нанести по стране «очень серьёзный удар», а Тегеран якобы не сможет ему противостоять.

Заявление прозвучало в интервью американскому радиоведущему Хью Хьюитту. Глава Белого дома, комментируя ситуацию вокруг Ирана, сообщил о планах Вашингтона усилить давление на Исламскую Республику.

«Мы нанесём по ним очень серьёзный удар этим вечером. И мы нанесём по ним серьёзный удар завтра. И они ни черта не смогут с этим поделать», – сказал Трамп.

Американский лидер также допустил возможность удара по иранскому ядерному объекту в Натанзе. По его словам, такая операция может произойти «достаточно скоро».

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп официально сообщил Конгрессу США о возобновлении ударов по Ирану. Американские военные заявили о поражении целей внутри страны, а Вашингтон связал действия с необходимостью защитить свои интересы в регионе.