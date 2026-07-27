«Перебрал дозы на выходные»: В Госдуме высмеяли фантазии Зеленского о мобилизации в России

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отверг утверждения Владимира Зеленского о якобы готовящейся в России осенней мобилизации. Депутат заявил, что не располагает информацией о подобных планах. Слова украинского политика он связал с «полётом фантазии» и предполагаемым употреблением запрещённых веществ.

«Я по поводу этих слухов ничего не думаю. Я слышал, что там Зеленский по этому поводу что-то там сказал, но это могу связать только с тем, что он, наверное, перебрал дозы на выходные, поэтому полёт фантазии стал вообще неограниченным», — цитирует Картаполова Telegram-канал «Радио Маяк».

Парламентарий напомнил, что основным способом комплектования Вооружённых сил РФ остаётся добровольный набор. По его словам, желающих заключить контракт достаточно, поэтому проводить дополнительный призыв из запаса нет необходимости.

Ранее Владимир Путин выразил уверенность, что Россия выполнит поставленные цели специальной военной операции. Президент подчеркнул, что общество, граждане и органы власти объединены стремлением к победе.