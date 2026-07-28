Владимир Зеленский прибыл с визитом в Соединённые Штаты. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Зеленский прилетел в США на переговоры с Трампом. Видео © Telegram / Zelenskiy / Official

По словам украинского лидера, в его расписании запланированы переговоры с Дональдом Трампом, американской командой президента, а также с теми, кто способен помочь Украине в обороне. Главным вопросом Зеленский назвал противоракетное направление и стратегическое взаимодействие с США.

«Мир должен стать поближе», — отметил он.

Также Зеленский также сообщил, что вместе с другими участниками церемонии в Вашингтоне почтит память Линдси Грэма* .

Напомним, встреча Трампа и Зеленского намечена на вторник, 28 июля, на 16:30 по московскому времени. По данным рабочего графика американского президента, разговор пройдёт в Овальном кабинете Белого дома без прессы. Ожидается, что стороны обсудят пути урегулирования конфликта на Украине.

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