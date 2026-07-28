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28 июля, 12:51

Без Трампа и почётного караула: Зеленского в США встретили только «свои»

Трамп не приехал встречать Зеленского перед похоронами Грэма* в США

Кадр из видео © Telegram / Zelenskiy / Official

Кадр из видео © Telegram / Zelenskiy / Official

Дональд Трамп не приехал встречать Владимира Зеленского после его прибытия в Соединённые Штаты. На опубликованных украинской стороной кадрах американского президента у трапа самолёта нет.

Первой Зеленского приветствовала посол Украины в США Ольга Стефанишина. Затем к нему подошёл представитель украинских вооружённых сил. Торжественной церемонии и почётного караула также не было.

На скромную встречу обратил внимание ирландский журналист Чей Боуз. Он заявил в соцсети X, что украинского лидера встретили лишь представители его собственной страны.

Зеленский собрался укатить на неделю в США на фоне «картонного майдана» и смены главкома
Зеленский собрался укатить на неделю в США на фоне «картонного майдана» и смены главкома

Зеленский прибыл в Вашингтон для участия в похоронах сенатора Линдси Грэма*. Во время поездки у него также запланированы переговоры с Дональдом Трампом и встречи с американскими законодателями. для переговоров с Трампом и представителями американской администрации. Основными темами он назвал противоракетную оборону и дальнейшее стратегическое сотрудничество Украины и США.

Встреча с хозяином Белого дома запланирована на 16:30 по московскому времени. Ранее американская администрация подтвердила, что переговоры состоятся в Вашингтоне 28 июля.

Линдси Грэм* считался одним из главных лоббистов Киева в Вашингтоне и регулярно приезжал на Украину для встреч с Зеленским. Сенатор добивался продолжения военных поставок, призывал передать ВСУ ракеты Tomahawk, предлагал наладить совместное производство беспилотников и продвигал законопроект об «адских» санкциях против России с пошлинами до 500% для покупателей российских энергоресурсов. Последний визит Грэма* на Украину состоялся за несколько дней до его смерти: политик вновь встретился с Зеленским и посетил киевское предприятие по выпуску дронов.

США хотят переименовать законопроект о санкциях против РФ в честь Линдси Грэма*
США хотят переименовать законопроект о санкциях против РФ в честь Линдси Грэма*

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Марина Фещенко
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