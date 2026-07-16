США хотят переименовать законопроект о санкциях против РФ в честь Линдси Грэма*

Бывший вице-президент США Майк Пенс предложил переименовать законопроект о новых санкциях против России в честь сенатора Линдси Грэма*. По его словам, это станет наиболее подходящим способом сохранить политическое наследие республиканца, который долгие годы выступал за усиление давления на Москву.

Пенс заявил Fox News, что Конгрессу стоит принять санкционный пакет, над которым работал Грэм*, и направить его президенту США уже с именем сенатора в названии. По мнению бывшего вице-президента, это станет символом приверженности Грэма* поддержке Украины и союзников США.

В интервью Пенс также рассказал о своей последней встрече с Грэмом*. По его словам, разговор быстро перешёл к теме Украины и санкций против России. Сенатор, как вспоминает Пенс, настаивал на продолжении работы над законопроектом и считал экономическое давление способом заставить российское руководство сесть за стол переговоров.

«Он никогда не питал иллюзий относительно того, с кем мы имеем дело», — рассказал Пенс, описывая позицию Грэма*. По его словам, сенатор был убеждён, что усиление санкций необходимо для достижения политического решения.

Пенс отметил, что Грэм* на протяжении карьеры активно выступал за поддержку Украины, Израиля и укрепление НАТО. По словам бывшего вице-президента, сенатор «никогда не менял своих убеждений» по вопросам внешней политики.

Ранее сообщалось, что Линдси Грэм* активно продвигал законопроект о новых санкциях против России незадолго до своей смерти. После этого в Сенате США начали обсуждать возможность ускоренного принятия документа как часть политического наследия сенатора. Майк Пенс заявил, что продолжит добиваться принятия законопроекта и считает его принятие лучшей данью памяти Грэму*.

Ранее Life.ru рассказывал, что сенатор-республиканец Линдси Грэм* умер 11 июля в возрасте 71 года. По предварительному заключению, причиной смерти стало расслоение аорты на фоне сердечно-сосудистого заболевания. Грэм* считался одним из самых жёстких сторонников усиления давления на Россию и незадолго до смерти возвращался из Киева, где обсуждал новые санкции против Москвы. После смерти сенатора в Белом доме заявили, что президент Дональд Трамп готов поддержать санкционный законопроект, над которым работал Грэм*.

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