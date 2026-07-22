Зеленский собрался укатить на неделю в США на фоне «картонного майдана» и смены главкома

Владимир Зеленский планирует поездку в США, где может принять участие в переговорах по урегулированию конфликта и посетить похороны американского сенатора Линдси Грэма*. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк, ссылаясь на собственные источники.

Украинский лидер намерен оставаться в США как минимум до 28 июля. В этот день запланированы похороны Грэма*, участие в которых ожидается в рамках визита. Железняк также предположил, что из-за отсутствия экс-комика в стране в ближайшее время не стоит ожидать кадровых решений украинского руководства. В частности, речь идёт о возможных изменениях в составе правительства, включая вопрос назначения нового министра обороны.

Также депутат отметил, что встреча Зеленского и президента Дональда Трампа пока официально не подтверждена.

Ранее стало известно о смерти американского сенатора Линдси Грэма* и её возможных последствиях для Украины. Кончина политика может негативно отразиться на репутации Киева и вновь вызвать обсуждение так называемого «проклятия Зеленского».

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