Зеленского завели в Белый дом к Трампу с бокового входа

Владимир Зеленский приехал в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, но зашёл внутрь не через парадную дверь, а через боковую. Журналисты из пресс-пула заметили, как он прошёл в западное крыло около 9:40 утра, и зафиксировали этот момент на камеру.

«Зеленский прибыл примерно в 9.40 (16:40 мск). Он вошёл через боковой вход в западное крыло Белого дома», — сообщил пул журналистов.

Ранее сообщалось, что Трамп не приехал встречать Зеленского после его прибытия в Соединённые Штаты. На опубликованных украинской стороной кадрах американского президента у трапа самолёта нет.