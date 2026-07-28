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28 июля, 14:33

Зеленского завели в Белый дом к Трампу с бокового входа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gints Ivuskans

Владимир Зеленский приехал в Белый дом на встречу с президентом США Дональдом Трампом, но зашёл внутрь не через парадную дверь, а через боковую. Журналисты из пресс-пула заметили, как он прошёл в западное крыло около 9:40 утра, и зафиксировали этот момент на камеру.

«Зеленский прибыл примерно в 9.40 (16:40 мск). Он вошёл через боковой вход в западное крыло Белого дома», — сообщил пул журналистов.

Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом
Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом

Ранее сообщалось, что Трамп не приехал встречать Зеленского после его прибытия в Соединённые Штаты. На опубликованных украинской стороной кадрах американского президента у трапа самолёта нет.

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Наталья Демьянова
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