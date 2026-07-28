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28 июля, 14:02

Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом

Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Переговоры пройдут за закрытыми дверями.

Кадры прибытия Зеленского в Белый дом на встречу с Трампом. Видео © X / ralexdc

Ожидается, что в центре внимания окажется поиск выхода из затянувшегося конфликта на Украине — повестка, которая была заранее обозначена представителями американской стороны.

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Напомним, Зеленский прибыл в Вашингтон для участия в похоронах сенатора Линдси Грэма*. Во время поездки у него также запланированы переговоры с Трампом и встречи с американскими законодателями. для переговоров с Трампом и представителями американской администрации. Основными темами он назвал противоракетную оборону и дальнейшее стратегическое сотрудничество Украины и США.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Обложка © X / ralexdc

Наталья Демьянова
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